MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 182,30 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 182,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,00 EUR. Bisher wurden heute 14.757 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Abschläge von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,50 EUR an.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.549,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,17 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 22.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Ausblick: MTU Aero Engines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

DAX aktuell: So bewegt sich der DAX am Mittwochnachmittag