MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 185,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 185,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 185,65 EUR. Bei 187,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 38.342 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,78 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

