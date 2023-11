MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von MTU Aero Engines

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 186,85 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 186,85 EUR ab. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 186,80 EUR. Bei 187,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.584 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 23,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Mit Abgaben von 15,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,78 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MTU Aero Engines ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

