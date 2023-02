MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag tiefer

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 232,70 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 232,40 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.128 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 236,20 EUR markierte der Titel am 27.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 55,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 240,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.513,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

