MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06 Uhr 2,6 Prozent auf 228,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 227,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.199 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Abschläge von 52,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,80 EUR.

Am 14.02.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,19 EUR je Aktie.

