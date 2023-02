MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt Stellung am Vormittag

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 234,40 EUR an der Tafel. Bei 234,40 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.458 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2023 auf bis zu 236,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 57,10 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,80 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Das EPS lag bei 2,23 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Am 26.04.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Rolls Royce-Aktie +24 %: Rolls Royce will mit neuer Strategie punkten - Rückkehr in Verlustzone

MTU-Aktie unter Druck: Anleger machen Kasse

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines