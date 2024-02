MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 217,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 217,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 217,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 215,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.221 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit Abgaben von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,71 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 229,56 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,26 Prozent gesteigert.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

