MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 219,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 219,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 219,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.810 MTU Aero Engines-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 11,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 27,76 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,71 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,56 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.02.2024 gerechnet. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,84 EUR fest.

