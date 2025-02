MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 326,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 326,30 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 327,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 323,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.827 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,20 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,32 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 208,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

