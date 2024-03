MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 232,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 232,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 232,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 233,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.503 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 5,02 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,33 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,16 EUR je Aktie belaufen.

