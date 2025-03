MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 328,00 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 328,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 325,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 335,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 52.425 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 57,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 vorlegen. Am 05.05.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

