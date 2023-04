MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 236,20 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 235,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,20 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.770 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 244,20 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.544,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,43 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

