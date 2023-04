MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 236,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 234,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,20 EUR. Zuletzt wechselten 42.259 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,38 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.544,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Am 26.07.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

