MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 240,70 EUR. Bei 241,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 239,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.445 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Abschläge von 61,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 244,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.544,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,43 EUR je Aktie.

