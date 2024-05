MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Dienstagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 233,20 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 233,20 EUR nach. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 232,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 6.822 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,50 EUR) erklomm das Papier am 22.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,56 Prozent. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 32,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone