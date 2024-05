MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 234,50 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 234,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 234,70 EUR. Bei 234,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 835 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 2,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 48,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

