MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 211,30 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 211,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 212,00 EUR. Mit einem Wert von 208,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 83.667 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 16,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,39 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,10 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.549,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.289,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,85 EUR im Jahr 2023 aus.

