MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 209,00 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 209,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 208,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 5.734 Aktien.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 17,27 Prozent wieder erreichen. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 28,61 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 248,10 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie sinkt dennoch: MTU wächst kräftig - Angekündigte Triebwerksinspektion nur mit moderater Ergebnisauswirkung

Airbus-Aktie letztlich leichter, MTU- und Raytheon-Aktien mit Talfahrt: Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320neo müssen zur Wartung

Ausblick: MTU Aero Engines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor