MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 220,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 220,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 224,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.868 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 28,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 3,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 229,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,23 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,26 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,84 EUR je Aktie belaufen.

