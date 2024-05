MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittwochmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 230,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 230,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 231,00 EUR. Bei 229,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.960 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 241,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,25 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,67 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,09 EUR je Aktie.

