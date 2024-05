MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 229,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 229,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,80 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 229,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 2.494 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,50 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 31,13 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

