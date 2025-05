MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 358,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 361,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 361,20 EUR. Bisher wurden heute 5.587 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 361,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 41,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,86 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 341,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient