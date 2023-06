MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 237,90 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 237,90 EUR zu. Bei 238,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 237,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 9.813 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,28 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 252,90 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.544,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

