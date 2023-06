MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 237,30 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 237,30 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 237,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 978 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 252,90 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.544,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.180,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,86 EUR je Aktie belaufen.

