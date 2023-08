MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag seitwärts

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 207,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 207,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 206,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.429 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Mit Abgaben von 28,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.549,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MTU Aero Engines-Investment verdient