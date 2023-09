MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag tiefer

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 173,55 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 173,55 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 170,55 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.992 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 150,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,40 EUR.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.289,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,83 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

