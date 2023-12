MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 193,95 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 193,95 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,65 EUR aus. Bei 193,85 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,75 EUR. Bisher wurden heute 14.815 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 20,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

