MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 195,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:05 Uhr 0,6 Prozent auf 195,25 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 195,70 EUR. Mit einem Wert von 194,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 67.587 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 216,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,98 EUR im Jahr 2023 aus.

