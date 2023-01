MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Aufschlag

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 227,90 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,60 EUR. Bei 226,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 72.634 Aktien.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,00 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 52,75 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.004,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.349,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte MTU Aero Engines am 14.02.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 8,08 EUR im Jahr 2022 aus.

