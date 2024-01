MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Dienstagmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 219,40 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 219,40 EUR abwärts. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.448 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 217,88 EUR.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

