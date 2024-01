MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag billiger

MTU Aero Engines im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 217,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 217,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.746 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,30 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,88 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,98 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

