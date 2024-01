MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 220,10 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 220,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 220,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 3.440 Stück.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 10,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 39,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 217,88 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

