MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 227,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 34.359 Aktien.

Am 22.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,89 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,14 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

