MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Dienstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 228,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 228,30 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,40 EUR zu. Mit einem Wert von 227,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 63.042 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,50 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,56 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

