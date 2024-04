MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Dienstagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 228,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 228,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,80 EUR. Bisher wurden heute 9.702 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 22.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,78 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,71 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 29.02.2024 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,89 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Ausblick: MTU Aero Engines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingefahren

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus