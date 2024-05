MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 231,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 231,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 231,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.387 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Abschläge von 31,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,67 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

