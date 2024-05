MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 230,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 230,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 229,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,50 EUR. Bisher wurden heute 1.455 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 241,50 EUR markierte der Titel am 22.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 45,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,67 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

