MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 207,90 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 207,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 209,80 EUR. Bei 207,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.871 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 28,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.549,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

