MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 207,40 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 207,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 209,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 207,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 7.390 Stück.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,18 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,00 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,81 EUR je Aktie.

