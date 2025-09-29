MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 386,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 386,80 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 391,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 378,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93.457 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 35,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 394,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,11 EUR je Aktie aus.

