MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag fester

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 179,50 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 179,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.292 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 26,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 11,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 212,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MTU Aero Engines ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

