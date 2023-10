MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag freundlich

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 177,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 177,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 179,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.140 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 212,90 EUR an.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.517,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,86 EUR je Aktie aus.

