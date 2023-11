MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 187,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 187,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 186,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.027 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,93 Prozent. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 15,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 210,78 EUR angegeben.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,89 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

MTU-Aktie gibt nach: MTU übernimmt Wartungsarbeiten für LEAP-1A-Triebwerke von Srilankan Airlines