MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 229,50 EUR nach oben. Bei 229,60 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.866 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (149,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 53,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 238,80 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,58 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.349,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,36 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 8,08 EUR je Aktie aus.

