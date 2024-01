MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 214,50 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 214,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 209,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,00 EUR. Zuletzt wechselten 49.063 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 14,27 Prozent zulegen. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

