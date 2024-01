MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Mittwochnachmittag ab

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 214,10 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 214,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 209,40 EUR. Bei 211,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.405 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,88 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,92 EUR je Aktie belaufen.

