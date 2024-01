MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von MTU Aero Engines

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 213,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 213,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 209,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 20.813 Aktien.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 12,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,04 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,92 EUR je Aktie belaufen.

