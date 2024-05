MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Freitagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 229,40 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 229,40 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,50 EUR. Bei 229,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 68.675 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 22.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 5,27 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,67 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

