MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 232,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 232,10 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,60 EUR zu. Bei 229,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 10.412 Aktien.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 241,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,05 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,84 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

