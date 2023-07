MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 211,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 211,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 211,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.681 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,78 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 248,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.549,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vorlegen. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie sinkt dennoch: MTU wächst kräftig - Angekündigte Triebwerksinspektion nur mit moderater Ergebnisauswirkung

Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320neo müssen zur Wartung

Ausblick: MTU Aero Engines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor